Огонь и клубы черного дыма: "Газель" загорелась во дворе жилого дома в Астане (видео)

Сегодня днем во дворе жилого дома в Астане загорелась "Газель". Полыхающий автомобиль сняли на видео очевидцы. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДЧС столицы, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилось в Instagram-паблике "Астана покажет". Сообщается, что материалы прислал подписчик.

На кадрах видно "Газель", припаркованную возле жилого дома. Кабина автомобиля горит открытым пламенем, и вокруг всего кузова клубится густой черный дым. Также в видео были добавлены фото уже потушенной машины и пожарного автомобиля.

"Спасибо пожарным, быстро приехали, это возле ЖК "Отау", – говорится в подписи к посту.

В пресс-службе ДЧС Астаны отметили, что пожар начался в 12:51 по улице А 108, дом 20, в районе Алматы.

На вызов выехали 6 человек личного состава ДЧС и 1 единица техники.

В 13:14 пожарным удалось полностью потушить автомобиль. Жертв и пострадавших нет.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", – отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112" , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.