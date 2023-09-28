Огонь и клубы черного дыма: "Газель" загорелась во дворе жилого дома в Астане (видео)
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Сегодня днем во дворе жилого дома в Астане загорелась "Газель". Полыхающий автомобиль сняли на видео очевидцы. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДЧС столицы, передает NUR.KZ.
Видео с места происшествия появилось в Instagram-паблике "Астана покажет". Сообщается, что материалы прислал подписчик.
На кадрах видно "Газель", припаркованную возле жилого дома. Кабина автомобиля горит открытым пламенем, и вокруг всего кузова клубится густой черный дым. Также в видео были добавлены фото уже потушенной машины и пожарного автомобиля.
"Спасибо пожарным, быстро приехали, это возле ЖК "Отау", – говорится в подписи к посту.
В пресс-службе ДЧС Астаны отметили, что пожар начался в 12:51 по улице А 108, дом 20, в районе Алматы.
На вызов выехали 6 человек личного состава ДЧС и 1 единица техники.
В 13:14 пожарным удалось полностью потушить автомобиль. Жертв и пострадавших нет.
Что делать, если загорелся автомобиль?
По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.
"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", – отмечали специалисты.
В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:
- незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
- позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
- заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.
Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.
Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.
Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.
Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.
"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2038579-ogon-i-kluby-chernogo-dyma-gazel-zagorelas-vo-dvore-zhilogo-doma-v-astane-video/