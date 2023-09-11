Астанчанин с начала года пытается получить компенсацию за сгоревший на СТО автомобиль

Еще в феврале житель столицы оставил свою машину на СТО, но на станции произошел пожар, в котором сгорело и авто. Теперь астанчанин пытается получить компенсацию, передает Первый канал "Евразия".

Отмечается, что в редакцию телеканала обратился астанчанин, который уже 7 месяцев не может добиться справедливости Его автомобиль сгорел во время пожара на СТО, и расследование началось еще в феврале, только дело до сих пор стоит на месте.

То, что осталось от автомобиля, восстановлению не подлежало. Владелец не просто лишился авто, стоимостью 7 млн тенге, но и должен выплачивать за него кредит еще несколько лет.

"Виновные не были привлечены к ответственности – ни хозяин СТО, ни работники. Прошло уже 7 месяцев, и никакие меры не предпринимаются. Я не знаю, кто за это будет отвечать, кто вернет мне деньги за машину. Долг растет, счета заблокированы, и я не знаю, что дальше делать", – заявил пострадавший мужчина.

По данным телеканала, хозяин сгоревшего помещения не являлся руководителем бизнеса – работники СТО только арендовали у него помещение и оборудование. При этом в гараже была еще одна машина, которая тоже сгорела дотла. Общий размер ущерба составил 12,5 млн тенге.

"Я уверен, что техника безопасности во время работы не соблюдалась! Средства пожаротушения отсутствовали! Естественно, они не смогли предотвратить пожар! Мы написали заявление в ДЧС, но дело стоит на месте!" – добавил потерпевший астанчанин.

Сообщается, что сам владелец мастерской комментариев не дал. Однако в ДЧС Астаны сообщили, что были назначены экспертизы.

"По данному делу был назначен ряд необходимых экспертиз. Это пожарно-техническая экспертиза по установлению причин пожара, также по установлению ущерба потерпевшим лицам", – отметил и. о. начальника отдела дознания ДЧС Астаны Елдар Торжанов.

Также стало известно, что дело спустя 7 месяцев решили передать в прокуратуру, сотрудники которой уже направили материалы в суд. При этом, по данным телеканала, деятельность СТО была незаконной.

"Виноватого определили, виноват сам СТО-шник, который занимался этой деятельностью", – заявил прокурор района Алматы города Астаны Маратбек Мирзамуратов.

Он же подтвердил, что человек, которого суд признает виновным, сам должен будет выплатить компенсацию.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: