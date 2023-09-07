Девочку госпитализировали с тяжелыми ожогами после взрыва газа на юге Казахстана

В одном из сел Туркестанской области произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадала 14-летняя девочка – она получила серьезные ожоги и травму, передает Otyrar.kz.

Как сообщает издание, в селе Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области из-за неисправности редуктора произошел взрыв газовоздушной смеси. От высокой температуры загорелся потолок и мебель.

В это время неподалеку находилась 14-летняя девочка. Ее госпитализировали с ожогами в больницу.

"В приемное отделение Ордабасинской районной центральной больницы с тяжелым термическим шоком была доставлена пациентка. Общее состояние отяжелено травмой при ожоге", – сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Туркестанской области.

Сейчас врачи проводит интенсивное лечение. Также была получена консультация детского комбустиолога путем телемоста.