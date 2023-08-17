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Черный столб дыма от пожара в районе "Алтын Орды" сняли на видео очевидцы

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Дым от пожара
Дым от пожара. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В соцсетях появились видео пожара. Как утверждают авторы, возгорание произошло недалеко от рынка "Алтын Орда" в Алматы. На кадрах заметны огромные клубы черного дыма.

Видеоролики появились в Telegram-канале Kris_p_almaty. По данным очевидцев, пожар произошел на рынке"Барлык" в Алматы.

На кадрах можно заметить большие черные клубы дыма, которые поднимаются над зданиями напротив рынка "Алтын Орда".

По данным пресс-службы ДЧС Алматы, сегодня в 14:34 в Наурызбайском районе действительно произошел пожар на территории рынка "Барлык".

"В недействующих киосках быстрого питания произошло возгорание на площади 40 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В 14:55 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032879-chernyy-stolb-dyma-ot-pozhara-v-rayone-altyn-ordy-snyali-na-video-ochevidtsy/

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