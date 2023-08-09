Около 70 человек тушили пожар в ТЦ "Евразия" в Астане (фото)
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Пожар в торговом центре "Евразия" произошел сегодня в Астане - возгорание тушили около 70 человек, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.
9 августа в 15:57 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по повышенному номеру вызова о возгорании в ТЦ "Евразия".
Прибывшими пожарными установлено, что на первом этаже произошло возгорание вещей и обшивки стены бутика на площади 20 кв.м.
Пожар был локализован в 16:11, а ликвидирован в 16:33. Жертв и пострадавших нет.
В тушении пожара было задействовано 68 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС столицы.
На официальном сайте МЧС сказано, как вести себя во время пожара в помещении, в высотном здании, в месте скопления людей:
- Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
- При горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;
- Немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;
- Отключите электрооборудование;
- Если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;
- Уходите от огня, ничего не ищите и не собирайте;
- Помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;
- При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
- Выбирайтесь в безопасное место;
- Если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;
- Закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031872-okolo-70-chelovek-tushili-pozhar-v-tts-evraziya-v-astane/