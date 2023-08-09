Около 70 человек тушили пожар в ТЦ "Евразия" в Астане (фото)

Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

Пожар в торговом центре "Евразия" произошел сегодня в Астане - возгорание тушили около 70 человек, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

9 августа в 15:57 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по повышенному номеру вызова о возгорании в ТЦ "Евразия".

Прибывшими пожарными установлено, что на первом этаже произошло возгорание вещей и обшивки стены бутика на площади 20 кв.м.

Пожар был локализован в 16:11, а ликвидирован в 16:33. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано 68 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС столицы.

На официальном сайте МЧС сказано, как вести себя во время пожара в помещении, в высотном здании, в месте скопления людей:

Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;

При горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;

Немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;

Отключите электрооборудование;

Если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;

Уходите от огня, ничего не ищите и не собирайте;

Помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;

При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;

Выбирайтесь в безопасное место;

Если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;

Закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031872-okolo-70-chelovek-tushili-pozhar-v-tts-evraziya-v-astane/