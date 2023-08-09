Range Rover загорелся в паркинге одного из ЖК в Астане: эвакуировано 150 человек

Горящий автомобиль. Иллюстративное фото: Rapeepong Puttakumwong/Getty Images

Сегодня, 9 августа, в паркинге ЖК "Медина" в Астане произошло возгорание автомобиля - огнеборцы эвакуировали 150 человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Как уточнили в ведомстве, сегодня в 13:54 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступивший вызов о том, что в паркинге по улице Акан Серы горит автомашина.

Пожарные прибыли через 6 минут. Ими было установлено, что в паркинге ЖК загорелся автомобиль марки Range Rover, создалось сильное задымление.

В ходе тушения пожара спасено пять человек, из них один ребенок, также было эвакуировано 150 человек, из них 30 детей.

Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 14:40.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031857-range-rover-zagorelsya-v-parkinge-odnogo-iz-zhk-v-astane/