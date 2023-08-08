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Еще один пожар случился в микрорайоне Аккент в Алматы (видео)

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Полиция и пожарные во дворе дома
Полиция и пожарные во дворе дома. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.original

Сегодня ночью загорелась квартира в одном из домов микрорайона Аккент. Очевидцы сняли на видео пожарные машины, подъехавшие к дому. Случай корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

Видео появилось в Instagram-аккаунте kris.p.original.

На кадрах видны пожарные и полицейские машины, подъехавшие к многоэтажному дому. Также можно заметить дым в подъезде и над крышей дома.

"Жители микрорайона Аккент ночью вызывали пожарных", – говорится в подписи к видео.

В пресс-службе Департамента по ЧС подтвердили, что сегодня ночью был вызов по адресу: микрорайон Аккент, дом 68.

"В однокомнатной квартире на 2 этаже 9-этажного жилого дома на площади 30 квадратных метров произошло горение домашнего обихода (матрас, поврежденный кухонный гарнитур)", – сообщили представители ведомства.

В 03:45 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Однако в департаменте подчеркнули, что ничего общего с пожаром в ЖК "Аккент" у этого случая нет.

Пожар в микрорайоне Аккент в Алматы

Напомним, 1 августа в Алматы произошло возгорание в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент. В социальных сетях тогда появлялись ужасающие кадры с места происшествия – на них можно было увидеть выпрыгивающих из окон людей.

В Минздраве сообщали, что в больницы города после пожара были доставлены десятки человек, некоторые попали в реанимацию. Одна из пострадавших скончалась.

Позже и.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков отмечал, что ситуацию с пожаром в микрорайоне Аккент сильно усугубила паника людей.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031661-esche-odin-pozhar-sluchilsya-v-mikrorayone-akkent-v-almaty-video/

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