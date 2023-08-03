Зернохранилище разорвало на части от удара молнии в Костанае

Место происшествия. Фото: gov.kz

В Костанае от удара молнии разорвало на части зернохранилище. ЧП произошло поздним вечером 1 августа. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета промышленной безопасности МЧС РК.

По информации ведомства, 1 августа около 21 часа 50 минут на территории мельничного комплекса ТОО "Компания САЛАМАТ" произошло обрушение двух зернохранилищ. Как видно на распространяемых фото, сооружение буквально разорвало на части.

Место происшествия. Фото: gov.kz

Предположительная причина - удар молнии. Данный случай классифицируется как авария. Жертв и пострадавших нет.

На место происшествия выезжали сотрудники Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Костанайской области. После установления всех причастных лиц будет создана комиссия по расследованию аварии.

По данным официального сайта, ТОО "Компания САЛАМАТ" - один из казахстанских производителей муки. Базируется в Костанае. Предприятие успешно развивается с 2001 года, а по объему и качеству выпускаемой мукомольной продукции занимает одно из ведущих мест в стране.

У ТОО на вооружении современная мельница, собственная логистическая инфраструктура, лаборатория, складские помещения и хранилища. Готовая продукция экспортируется в Афганистан, Китай, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Ирак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031102-zernohranilische-razorvalo-na-chasti-ot-udara-molnii-v-kostanae/