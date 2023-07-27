Магазин стройматериалов сгорел в Алматы: столб огня и дыма сняли на видео очевидцы

Пожар в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Алматы произошел пожар в магазине стройматериалов. Кадры горящего открытым пламенем здания появились в Сети. Происшествие прокомментировали в пресс-службе ДЧС мегаполиса, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия появились в Instagram-сообществе krispi_almaty.

На кадрах видно, как несколько человек пытаются потушить пламя возле входа в магазин. В какой-то момент раздаются громкие хлопки – было заметно, как в огне что-то взрывается.

Очевидцы кричали людям, чтобы те уходили от пламени.

На втором, снятом дальше, чем первое, виден столб пламени и дыма, охватившие магазин.

В ДЧС Алматы сообщили, что пожар произошел в Турксибском районе, по адресу: микрорайон Кайрат, улица Туркистан, 27.

"По прибытии в 16:22 (6 мин) пожарные обнаружили горение магазина (П-образное строение) по продаже строительных материалов, на площади более 150 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что принятыми мерами была достигнута локализация в 16:33, полностью пожар удалось потушить в 16:42.

Сейчас, по словам специалистов, проводится проливка и разбор конструкций.

"Не допущено распространение огня на соседние торговые точки с товарно-материальными ценностями", – добавили спасатели.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2030341-magazin-stroitelnyh-materialov-zagorelsya-v-almaty-video/