Пожары в Греции на картах и спутниковых снимках

Пожары в Греции. Фото: Christoph Reichwein/picture alliance via Getty Images

Продолжающиеся лесные пожары на нескольких греческих островах, включая Родос и Корфу, вынудили десятки тысяч местных жителей и туристов покинуть свои дома или отказаться от отдыха.

На Родосе огромная полоса выжженной земли пролегла через всю середину острова до южного города Киотари.

На спутниковых снимках видны масштабы ущерба, нанесенного популярному курорту.

Пламя уничтожило множество домов и предприятий в городе.

Снимки со спутника: Русская служба BBC

Пожары полыхают с прошлой недели на острове Родос, где дневная температура поднимается до 45 градусов Цельсия.

Пожары в Киотари: Русская служба BBC

Местные власти проводят расследование в связи с подозрениями, что их причиной могли стать поджоги.

Лесные пожары – не редкость для Греции в засушливые летние месяцы, но многие ученые предсказывают, что по мере изменения климата по всей планете частота и интенсивность аномальных погодных явлений будет нарастать, соответственно повысятся и риски возникновения различных стихийных бедствий, как, например, лесные пожары.

Карта пожаров на Родосе

Карта пожаров в Родосе: Русская служба BBC

За прошедшие выходные на острове было эвакуировано более 20 тысяч человек - это крупнейшая в истории Греции эвакуация из-за природных пожаров.

По данным полиции, около 16 тысяч человек эвакуированы по суше в более безопасные части острова и еще 3 тысячи – по морю. Остальным пришлось уходить по дорогам или спасаться от едкого дыма на собственном транспорте.

Среди них – тысячи туристов, которым пришлось перебираться во временные убежища на стадионах, прежде чем туристические компании предоставили самолеты для их вывоза с острова.

В Греции продолжается экстремальная жара, увеличившая риск пожаров по всей стране.

Остров Родос – не единственный пострадавший регион.

Пожары в Греции. Фото: Ahmed Abbasi/Anadolu Agency via Getty Images

В городе Йитион в южной части полуострова Пелопоннес температура в воскресенье достигала отметки 46,4 °C, и хотя национальный рекорд в 48°C не был побит, это мало кого утешает.

В связи с жарой многие туристические достопримечательности Греции, в том числе афинский Акрополь, закрываются в самые жаркие дневные часы.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна находится «в состоянии войны» с лесными пожарами, и предупредил, что стране предстоят еще «еще три трудных дня» – в конце недели синоптики ожидают понижения температуры.

По словам министра гражданской обороны Вассилиса Кикилии, за последние 12 дней пожарные команды по всей стране пытались потушить более полутысячи очагов пожара, в том числе в Мидее на материковой части страны.

Пожарные сообщают, что ситуация на Корфу и Эвии пока контролируется не полностью.

Карта пожаров по всей Греции

Карта пожаров в Греции: Русская служба BBC

На спутниковых снимках виден дым от пожаров на почерневших холмах близ города Кассиопи на севере острова Корфу.

На Крите, крупнейшем из греческих островов, также объявлена повышенная готовность из-за опасности возникновения пожаров, но пока ситуация там находится под контролем.

Экстремальная жара охватила Южную Европу и Северную Африку. Сухая жаркая также вызвала пожары на Сицилии, в Хорватии, Алжире и Тунисе.

По словам ученых, такая ситуация была бы скорее всего невозможна, если бы не происходящие климатические изменения, на которые оказывает влияние промышленная деятельность человека.

Пожары в Корфу: Русская служба BBC

Также в этом году, впервые за последние семь лет сформировался эффект Эль-Ниньо –циклический природный феномен, приносящий с собой среди прочего более высокие температуры воздуха и повышенную влажность.

В результате, по подсчетам специалистов, тепловая волна в Европе в этому году оказалась на 2,5 градуса жарче, чем обычно.

В результате пожаров в Алжире, Италии и Греции погибло более 40 человек, 34 из них - в Алжире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2030199-pozhary-v-gretsii-na-kartah-i-sputnikovyh-snimkah/