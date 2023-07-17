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Пожар вспыхнул в центре отдыха в ущелье Алмарасан в Алматы (фото, видео)

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Пожар на базе отдыха в Алматы
Пожар на базе отдыха в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.original

В воскресенье, 16 июля, в ущелье Алмарасан в Алматы вспыхнул пожар - пламя охватило кровлю помещения на территории центра отдыха, сообщает ДЧС Алматы на своей Instagram-странице.

Как рассказали в департаменте, в связи с тем, что в Алматы объявлен чрезвычайный пожароопасный период, с 8:30 в ущелье Алмарасан был выставлен механизированный дозор Службы пожаротушения для раннего обнаружения пожаров в горах. Это и помогло быстро обнаружить возгорание.

Пожар в ущелье начался в 14:52, пожарным понадобилось буквально 2 минуты, чтобы прибыть на место ЧП. Отмечается, что огонь охватил крышу помещения на территории центра семейного отдыха "Сункар".

Общая площадь возгорания - 30 квадратных метров.

Локализовать пожар удалось за 10 минут.

"Уважаемые алматинцы, действует штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Чтобы не допустить пожара в чердачных помещениях, приведите электропроводки в пожаробезопасное состояние, следите за их исправностью, не допускайте перегрузки электросетей", - обратились к горожанам спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2028849-pozhar-vspyhnul-v-tsentre-otdyha-v-uschele-almarasan-v-almaty-foto-video/

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