Более 9000 шымкентцев остались без газа из-за оплошности с трактором

Трактор. Иллюстративное фото: pexels.com

Тысячи жителей Шымкента остались без газа из-за повреждения подземного газопровода при проведении земляных работ. Утечку газа локализовали, передает Sputnik Казахстан.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента, из-за повреждения подземного газопровода при проведении земляных работ в Каратауском районе 9183 абонента остались без газоснабжения.

"В Каратауском районе по проспекту Астана при проведении земляных работ трактор-экскаватором марки "DOOSAN" был поврежден подземный газопровод ДУ-200 мм среднего давления", – рассказали в ДЧС Шымкента.

Утечку газа удалось локализовать (удалось остановить его распространение).

В городском ДЧС также отметили, что газопровод находится на балансе жилищно-коммунального хозяйства, на месте ведутся восстановительные работы.

Жителей города попросили не паниковать.

На Единой платформе интернет-ресурсов госорганов приводятся меры безопасности при использовании бытового газа.

Таким образом, чтобы избежать пожаров, необходимо:

пользоваться газовой плитой только в хорошо проветриваемом помещении;

при зажигании газа сначала поднести горящую спичку к горелке, лишь затем открыть кран;

содержать плиту в чистоте;

доверять установку и наладку газовых приборов только специалистам, имеющим соответствующий документ;

не исправлять сами дефекты газопроводных труб и приборов;

не оставлять без присмотра работающие газовые приборы, особенно если к ним имеют доступ дети;

не сушить белье над плитой, убрать сгораемые предметы от плиты;

по окончании пользования газом закрыть краны на газовом приборе и вентиль на баллоне.

Если вы почувствовали сильный запах газа, нужно перекрыть кран, проветрить помещение. При этом ни в коем случае не зажигайте огонь, не включайте никаких электрических приборов во избежание образования искры или дуги. Вызовите аварийную службу газоснабжающего предприятия, где был приобретен газовый баллон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2028590-bolee-9000-shymkenttsev-ostalis-bez-gaza-iz-za-oploshnosti-s-traktorom/