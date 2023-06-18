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Паром, перевозивший 120 пассажиров, загорелся у берегов Филиппин (видео)

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Дым и огонь на пароме в море
Горящий паром близ Филиппин. Кадр из видео: twitter.com/SmritiSharma_

Сегодня утром у берегов Филиппин загорелся паром со 120 людьми на борту. Сейчас береговая охрана проводит спасательную операцию, передает телеканал CNN Philippines.

Пассажирский паром MV Esperanza Star загорелся, когда он приближался к порту Тагбиларан в провинции Бохоль в воскресенье утром. Об этом сообщила филиппинская береговая охрана.

О пожаре было объявлено около 10 утра по местному времени (8 утра по времени Астаны).

Отмечается, что причины пожара все еще расследуются.

Известно, что на борту находилось 120 человек – 55 членов экипажа и 65 пассажиров. Они были спасены береговой охраной. Также на помощь пассажирам и членам экипажа пришли несколько рыбацких лодок и трансазиатское судно.

Огонь удалось потушить.

По данным с официального сайте Британской энциклопедии, Филиппины – это островное государство Юго-Восточной Азии в западной части Тихого океана. Это архипелаг, состоящий из более чем 7000 островов и островков, расположенных примерно в 800 километрах от побережья Вьетнама.

Только около двух пятых островов и островков Филиппин имеют названия, и только около 350 имеют площадь более 2,5 квадратных километров.

Провинция Бохоль на карте
Провинция Бохоль на карте. Скриншот: Google Maps

Напомним, 11 июня в Египте у берегов Красного моря загорелась яхта с британскими туристами. Тогда сообщалось, что без вести пропали трое из находившихся на борту.

Кроме того, на прошлой неделе у берегов Греции потерпело крушение рыболовное судно с мигрантами, которое направлялось из Ливии в Италию. Сообщалось по меньшей мере о 79 погибших. Еще сотни числились пропавшими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025269-parom-perevozivshiy-120-passazhirov-zagorelsya-u-beregov-filippin-video/

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