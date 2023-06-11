На границе Кыргызстана и Казахстана взорвалось авто (видео)

Авто загорелось на границе Кыргызстана и Казахстана. Кадр из видео: t.me/koroche_kg

На кыргызско-казахстанской границе загорелся, а затем взорвался внедорожник. Пожар удалось полностью ликвидировать лишь спустя час после начала возгорания, передает 24.kg.

Очевидцы сообщили изданию, что инцидент произошел в пятницу, 9 июня, днем.

"Автомобиль Lexus LX 470, стоящий около КПП "Ак-Тилек", по неизвестным причинам загорелся. Потушить вовремя его не удалось", – говорится в материале.

Как рассказали изданию в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 15:37. В 15:55 пожар удалось локализовать, в 16:34 – потушить полностью.

В результате взрыва сгорели Lexus LX 470 и три дерева.

Отмечается, что пострадавших в пожаре нет. Причина инцидента устанавливается.

Кадры с места происшествия опубликованы в соцсетях.

Что делать, если загорелось авто?

По информации на сайте "Электронного правительства", при возникновении пожара в автомобиле или общественном транспорте:

немедленно сообщите водителю о возгорании;

остановите машину, выключите двигатель, поставьте на тормоз;

покиньте машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;

постарайтесь потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;

при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);

отойдите подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

При первых признаках возгорания и запахе дыма необходимо вызвать пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024251-na-granitse-kyrgyzstana-i-kazahstana-vzorvalos-avto-video/