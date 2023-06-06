Открытый огонь в центре города напугал алматинцев (видео)

Пожар в Алматы. Кадр из видео: t.me/almatykrisp

В Алматы сегодня произошло горение двух гаражей на общей площади 50 кв.м., передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

По информации ведомства, пожар произошел в Бостандыкском районе по улице Радостовца около дома 409.

"Произошло горение двух гаражей открытым пламенем на общей площади 50 кв.м., локализация – в 18:22, ликвидация – в 18:27", – говорится в сообщении.

Как сообщили в ДЧС южной столицы, в результате происшествия никто не пострадал.

В тушении пожара участвовали 28 человек личного состава ДЧС, а также пять единиц техники.

В соцсетях также появились кадры с места происшествия.

"Это ужасно", "Что происходит, почему везде все горит", "Газовый баллон может быть взорвался, жара все-таки", – пишут в комментариях к видео жители города.

Что делать при пожаре?

Добавим, что по информации на сайте "Электронного правительства", при возникновении пожара в помещении или в месте скопления людей необходимо:

если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;

при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке; немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию; отключите электрооборудование;

если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;

помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;

при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком; выбирайтесь в безопасное место;

если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;

закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2023645-otkrytyy-ogon-napugal-almatintsev-zagorelis-garazhi-video/