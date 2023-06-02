Горящая крыша и густой дым: пожар в астанинском кафе сняли на видео

Пожар. Кадр из видео: t.me/astanovka98

Крыша кафе загорелась сегодня в районе Сарыарка в Астане - очевидцы сняли произошедшее на видео. В пресс-службе столичного ДЧС прокомментировали произошедшее, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале Astanovka98. На кадрах видно горящую крышу заведения и густой дым, который поднимается от места пожара.

Также на кадрах видно работающих пожарных. По словам автора, пожар произошел в кафе на перекрестке Потанина и Молдагуловой.

В пресс-службе ДЧС Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что 2 июня в 18:32 пожарные подразделения выехали на поступившее сообщение о пожаре в кафе "Беркут".

На место пожарные прибыли через 6 минут.

Ими было установлено, что горит кровля, потолочное перекрытие и межкомнатные стены кафе, а также хозпостройка. Общая площадь составила 170 кв. м.

Силами пожарных пожар был ликвидирован в 19:24.

Жертв и пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве.

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2023192-gustoy-dym-pozhar-v-kafe-astany-snyali-na-video/