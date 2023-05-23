Взорвались газовые баллоны: здание в районе Хан-Шатыра загорелось в Астане (видео)

Пожар. Кадр из видео: t.me/qazaqstan247

Пожар произошел в одном из зданий на левом берегу Астаны - в социальных сетях появились кадры с места событий, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Видео появилось в Telegram-канале Astanovka_98 - очевидцы заявили, что слышали звуки взрыва.

"Был слышен взрыв, а теперь пожар возле ЖК Asyl Mura", - говорится в публикации.

По информации столичного ДЧС, загорелось строящееся здание по улице Мухамедханова. На место выехали пожарные расчеты двух пожарных частей - 19 человек личного состава и 4 единицы техники.

Пожарные выдвинулись на место событий в 16:28, добавили в ведомстве.

Они прибыли через 6 минут. Пожарными установленно, что произошел взрыв трех газовых баллонов, а также происходит горение 15 рулонов кровельного материала.

Силами огнеборцев пожар локализован в 16:45 и ликвидирован в 16:50.

Жертв и пострадавших нет, уточнили в ДЧС Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021753-zdanie-bliz-han-shatyra-zagorelos-v-astane/