Пожар произошел на теплотрассе в Павлодаре

Пожар на теплотрассе в Павлодаре. Фото: instagram.com/pavlodar_tjd

Сегодня днем в Павлодаре загорелась теплотрасса, а также сухая трава и мусор вокруг нее. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Павлодарской области.

По данным ведомства, сообщение о том, что в Павлодаре за Кутузовским мостом горит теплотрасса поступила в 15:35. Отмечается, что на место незамедлительно выехали 5 сотрудников и одна единица автотранспорта.

"По прибытию обнаружено горение сухой травы, обшивки теплоизоляционных труб. Площадь горения обшивки теплоизоляционных труб 150 погонных метров, сухой травы и мусора на общей площади 400 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Погонный метр, как пишет РБК, единица измерения для материалов и предметов, которые поставляются в рулонах или в других "длинных" форматах, например, трубы, ткани, обрезные доски, канаты и веревки и т.д. Один погонный метр в длину равен обычному метру.

После этого на место пожара дополнительно были направлены еще двое огнеборцев и одна единица автотранспорта.

Остановить распространение огня пожарным удалось в 15:57, а полностью его потушить – в 16:35.

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021614-pozhar-proizoshel-na-teplotrasse-v-pavlodare/