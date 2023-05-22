Пожар произошел на теплотрассе в Павлодаре
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Сегодня днем в Павлодаре загорелась теплотрасса, а также сухая трава и мусор вокруг нее. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Павлодарской области.
По данным ведомства, сообщение о том, что в Павлодаре за Кутузовским мостом горит теплотрасса поступила в 15:35. Отмечается, что на место незамедлительно выехали 5 сотрудников и одна единица автотранспорта.
"По прибытию обнаружено горение сухой травы, обшивки теплоизоляционных труб. Площадь горения обшивки теплоизоляционных труб 150 погонных метров, сухой травы и мусора на общей площади 400 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Погонный метр, как пишет РБК, единица измерения для материалов и предметов, которые поставляются в рулонах или в других "длинных" форматах, например, трубы, ткани, обрезные доски, канаты и веревки и т.д. Один погонный метр в длину равен обычному метру.
После этого на место пожара дополнительно были направлены еще двое огнеборцев и одна единица автотранспорта.
Остановить распространение огня пожарным удалось в 15:57, а полностью его потушить – в 16:35.
Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:
- попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;
- потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;
- если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;
- если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;
- на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.
При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021614-pozhar-proizoshel-na-teplotrasse-v-pavlodare/