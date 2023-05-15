Вылетевший канализационный люк повредил автомобиль в Алматы

Канализационный люк. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы, в районе пересечения улицы Саина и проспекта Рыскулова, вылетел канализационный люк и повредил припаркованный автомобиль. Как рассказали в "Алматы Су", при этом никто не пострадал, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео происшествия появилось в telegram-канале Almaty_kris_p.

"Вылетевшим канализационным люком повреждена моя машина. По свидетельствам проезжавших и проходивших людей люки, повылетали и на противоположной стороне дороги, а также в районе Саина-Рыскулова (где также была повреждена машина). Видимо, был взрыв газа в канализации", - рассказала подписчица канала.

Она отметила, что не знает, кто теперь будет восстанавливать пострадавшую машину.

Между тем, ГКП "Алматы Су" сообщили, что инцидент произошел 10 мая текущего года.

"Автомашина, стоявшая на автостоянке по улице Саина, получила повреждения из-за люка, вылетевшего с закрытого канализационного колодца, установленного на сетях водоотведения.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Для выяснения причин происшествия создана специальная внутренняя комиссия. Поврежденный автомобиль будет восстановлен силами ГКП "Алматы Су" в порядке, установленном законодательством РК", - сообщили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2020571-vyletevshiy-kanalizatsionnyy-lyuk-povredil-avtomobil-v-almaty/