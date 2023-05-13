Крупный пожар попал на видео в Астане

Пожар в Астане. Фото: instagram.com/tjd_astana

В Астане загорелась хозпостройка. Пламя перекинулось на частный дом и на стоящее рядом общежитие. Кадры пожара с огромными столбами дыма появились в соцсетях, передает NUR.KZ.

Видео пожара в Астане было опубликовано в Instagram-сообществе astana_brothers.

На кадрах заметно, что среди нескольких построек клубится дым. Крыши нескольких зданий объяты пламенем. Возле места происшествия начали собираться люди, а вокруг слышны звуки воющих сирен.

Как сообщили представители ДЧС Астаны на своей официальной странице в Instagram, сегодня, 13 мая, в 16:30 на пульт "101" поступила информация о том, что горит частный дом.

"По прибытию огнеборцев установлено, что по адресу Кордай, 60 горит хозпостройка с переходом в частный дом и кровлю двухэтажного общежития", – отметили спасатели.

Подчеркивается, что незамедлительно огнеборцы приступили к тушению возгорания, на месте был создан оперативный штаб пожаротушения. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

По данным ведомства, в 17:27 распространение огня удалось остановить, а полностью пожар был потушен в 17:48.

"В тушении пожара были задействованы подразделения по повышенному номеру вызова в количестве 51 человек личного состава и 11 единиц техники ДЧС Астаны", – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Что делать при пожаре?

Как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", во время пожара в помещении, в высотном здании или в месте скопления людей:

если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;

при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;

немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;

отключите электрооборудование;

если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;

помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;

при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;

выбирайтесь в безопасное место;

если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;

закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2020417-krupnyy-pozhar-popal-na-video-v-astane/