Огромный столб черного дыма в районе "Абу Даби Плаза" в Астане сняли на видео (видео)

Пожар в Астане. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В четверг, 11 мая, в одном из столичных жилых комплексов случился пожар – пользователи соцсетей поделились кадрами, на которых виден огромный столб черного дыма, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в Департаменте по ЧС Астаны, в 15:01 на пульт ДЧС поступило сообщение, что над новостройками на пересечении улиц Акмешит и Сыганак виден черный дым. Пожарные подразделения сразу же выехали на вызов.

Как оказалось, загорелись битум и наружная обшивка на территории новостроящегося жилого комплекса.

В 15:17 пожар удалось локализовать.

Жертв и пострадавших нет, сообщили в департаменте.

Между тем в соцсетях горожане делятся кадрами, на которых виден черный дым над зданием.

Что делать при пожаре?

Как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", во время пожара в помещении, в высотном здании или в месте скопления людей:

если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;

при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;

немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;

отключите электрооборудование;

если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;

помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;

при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;

выбирайтесь в безопасное место;

если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;

закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2020122-ogromnyy-stolb-chernogo-dyma-v-rayone-abu-dabi-plaza-napugal-astanchan-video/