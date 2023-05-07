Пожарные Алматы показали, как спасли 68-летнего мужчину из горящей квартиры

Пожар. Кадр из видео: ДЧС Алматы

Пожилого мужчину спасли пожарные Алматы в минувшую пятницу - ранним утром в его квартире произошел пожар, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

5 мая пожарные получили сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на проспекте Жибек жолы, 37 в Медеуском районе.

Через 5 минут борцы с огнем уже были на месте и приступили к работе. Горела кухня на последнем этаже пятиэтажного здания, огонь перебросился на балкон. Существовала угроза перехода пожара на кровлю.

В квартире стояла высокая температура, помещение было заполнено токсичным дымом.

Газодымозащитная служба вскрыла дверь квартиры и обнаружила мужчину 1955 года рождения в бессознательном состоянии.

Для эвакуации пострадавшего был использован спасательный колпак.

На улице пожарные оказали ему первую помощь. Мужчина был госпитализирован в больницу и, по мнению медиков, его жизни ничего не угрожает.

Справиться с возгоранием удалось за 21 минуту.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019738-pozharnye-almaty-pokazali-kak-spasli-68-letnego-muzhchinu-iz-goryaschey-kvartiry/