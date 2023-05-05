Члены экипажа самолета, вылетевшего из Алматы, отравились едой на борту

Борт самолета. Иллюстративное фото: pexels.com

Несколько членов экипажа самолета, вылетевшего из Алматы, отравились бортовой едой. Санврачи провели проверку компании-поставщика и выяснили неприятные подробности, передает телеканал "Астана".

На чартерном рейсе компании "Air Charter Service" четыре члена экипажа самолета, вылетевшего из Алматы, отравились едой. Пострадавшие связали свое недомогание с пищей, которую ели на борту, говорится в телесюжете.

Санитарные врачи проверили кухню и склады компании-поставщика. Сообщается, что нарушения обнаружили не только в хранении обедов и завтраков – выяснилось, что в цехе в ужасном состоянии были канализационные трубы и раковина, также был выявлен стафилококк.

Предпринимателя, как сообщается, оштрафовали на 1600 МРП, что равно 5,5 млн тенге.

"Выявлено множество нарушений. В ходе внеплановой проверки мы взяли образцы. Наложен штраф. Предприниматель с выявленными нарушениями согласился. К слову, сегодня бортпроводники чувствуют себя хорошо, все приступили к работе, закрыв больничные листы", – рассказала руководитель отдела мониторинга ДСЭК на транспорте Акмарал Семизбаева.

Согласно справочнику MSD, стафилококки – грамположительные аэробные микроорганизмы.

Бактерия staphylococcus aureus наиболее патогенная, и, как правило, вызывает инфекции кожи, может вызывать пневмонию, эндокардит и остеомиелит. Некоторые штаммы вырабатывают токсины, способные вызвать гастроэнтерит, синдром "ошпаренной кожи" и синдром токсического шока.

Как сообщается на официальном сайте Управления здравоохранения Павлодарской области, первые симптомы пищевого отравления могут проявиться через 2-4 часа после приема пищи (в некоторых случаях и через 30 минут), а могут и через 20-26 часов. Во многом это зависит от вида и дозы токсина и состояния иммунной системы человека.

Наиболее опасными являются продукты животного происхождения (мясо, рыба, колбасы, консервы, молоко и молочные изделия – кондитерские изделия с кремом, мороженое). Особенно легко инфицируется измельченное мясо – паштеты, фарш, холодец.

Характерные признаки отравления пищей:

общее недомогание;

тошнота;

многократная рвота;

схваткообразные боли в животе;

бледность кожных покровов;

снижение артериального давления;

учащение и ослабление пульса;

повышение температуры тела (может появиться озноб) и другие симптомы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019469-chleny-ekipazha-samoleta-vyletevshego-iz-almaty-otravilis-edoy-na-bortu/