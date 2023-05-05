Члены экипажа самолета, вылетевшего из Алматы, отравились едой на борту
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Несколько членов экипажа самолета, вылетевшего из Алматы, отравились бортовой едой. Санврачи провели проверку компании-поставщика и выяснили неприятные подробности, передает телеканал "Астана".
На чартерном рейсе компании "Air Charter Service" четыре члена экипажа самолета, вылетевшего из Алматы, отравились едой. Пострадавшие связали свое недомогание с пищей, которую ели на борту, говорится в телесюжете.
Санитарные врачи проверили кухню и склады компании-поставщика. Сообщается, что нарушения обнаружили не только в хранении обедов и завтраков – выяснилось, что в цехе в ужасном состоянии были канализационные трубы и раковина, также был выявлен стафилококк.
Предпринимателя, как сообщается, оштрафовали на 1600 МРП, что равно 5,5 млн тенге.
"Выявлено множество нарушений. В ходе внеплановой проверки мы взяли образцы. Наложен штраф. Предприниматель с выявленными нарушениями согласился. К слову, сегодня бортпроводники чувствуют себя хорошо, все приступили к работе, закрыв больничные листы", – рассказала руководитель отдела мониторинга ДСЭК на транспорте Акмарал Семизбаева.
Согласно справочнику MSD, стафилококки – грамположительные аэробные микроорганизмы.
Бактерия staphylococcus aureus наиболее патогенная, и, как правило, вызывает инфекции кожи, может вызывать пневмонию, эндокардит и остеомиелит. Некоторые штаммы вырабатывают токсины, способные вызвать гастроэнтерит, синдром "ошпаренной кожи" и синдром токсического шока.
Как сообщается на официальном сайте Управления здравоохранения Павлодарской области, первые симптомы пищевого отравления могут проявиться через 2-4 часа после приема пищи (в некоторых случаях и через 30 минут), а могут и через 20-26 часов. Во многом это зависит от вида и дозы токсина и состояния иммунной системы человека.
Наиболее опасными являются продукты животного происхождения (мясо, рыба, колбасы, консервы, молоко и молочные изделия – кондитерские изделия с кремом, мороженое). Особенно легко инфицируется измельченное мясо – паштеты, фарш, холодец.
Характерные признаки отравления пищей:
- общее недомогание;
- тошнота;
- многократная рвота;
- схваткообразные боли в животе;
- бледность кожных покровов;
- снижение артериального давления;
- учащение и ослабление пульса;
- повышение температуры тела (может появиться озноб) и другие симптомы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019469-chleny-ekipazha-samoleta-vyletevshego-iz-almaty-otravilis-edoy-na-bortu/