Больше шести часов тушили камыш и сухую траву в Павлодаре

Огонь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пожар в районе автоЦОНа произошел в Павлодаре - горели камыш и сухая трава. Пожар начали тушить вечером 30 апреля, а закончили в ночь на 1 мая - больше шести часов пожарные боролись с возгоранием.

Огонь возник на двух разрозненных участках, пишет pavlodarnews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона. Справиться с возгоранием мешала болотистая местность.

"Загорелся камыш на общей площади 30 гектаров. Огонь перешел и на территорию павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира - на Жанаульское лесничество. В лесу на трёх гектарах горела сухая трава и карагач", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что о возгорании стало известно 30 апреля в 18:26. Потушить пожар полностью удалось только в 1:01 сегодня, 1 мая.

С пламенем боролись 35 человек, 20 из которых - сотрудники ДЧС. Использовали девять автоцистерн.

На официальном сайте ДЧС ВКО отмечается, что самые распространенные природные пожары – это травяные палы. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни; остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто.

Иногда траву поджигают специально - из баловства, или из-за существующего поверья, что после пала новая трава вырастает быстрее. Последнее верно лишь отчасти: действительно, на прогретой палом земле трава начинает расти быстрее, но потом ее рост замедляется, поскольку пожаром в почве уничтожается часть органического вещества, необходимого для ее плодородия.

Сгорает сухая трава, и питательные вещества, взятые растениями из почвы, улетают с дымом. Оставшаяся зола будет легко смыта дождями. Палы обедняют почву – и наиболее нежные и питательные травы заменяются жесткими и малоценными. В пламени гибнут насекомые, мелкие звери, птицы.

При ветреной погоде огонь может повернуть и к населенным пунктам. Травяные палы вызывают очень сильное задымление и так же опасны для здоровья людей, как и лесные пожары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2018878-bolshe-shesti-chasov-tushili-kamysh-i-suhuyu-travu-v-pavlodare/