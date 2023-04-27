Пожар вспыхнул неподалеку от катка "Медеу" в Алматы (видео)

Пожар в горах Алматы. Фото: instagram.com/almaty_tjd

В горах Алматы, на одном из склонов, произошел пожар. Фото и видео с места происшествия опубликовал городской департамент по ЧС на своей официальной странице в Instagram.

"Пожарные и лесники ликвидируют горение валежника и сухостоя на склоне горы на площади 100 квадратных метров. Угрозы распространения нет", – говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

По данным, опубликованным ведомством, 27 апреля в 20:00 сводный отряд по тушению природных пожаров ДЧС города Алматы, состоящий из более чем 30 сотрудников ДЧС и сотрудников Иле-Алатауского ГНПП (государственного национального природного парка) с пожарными хлопушками, лопатами, шанцевым инструментом, был направлен на место вызова по адресу: Медеуский район, ул. Керей Жанибек Хандар, около д. 389.

В поступившем сообщении говорилось, что горит склон горы "Мохнатка", со стороны поселка, по дороге на плато Кок-Жайлау.

"К месту загорания на высоту прибыли пешим ходом, в связи с невозможностью применения техники и темного времени суток (соблюдение техники безопасности – прим. пресс-службы)", – уточнили в ДЧС.

В кратком словаре основных лесоводственно-экономических терминов на сайте "Академик" поясняется, что сухостой – это прекратившие жизнедеятельность, засохшие, но стоящие на корню деревья. При этом валежник – это мертвые стволы деревьев или их части (ветви, сучья), лежащие на поверхности почвы.

Как вести себя на природе, чтобы избежать пожара

Спасатели (ДЧС ЗКО) напоминают: с наступлением сухой теплой и ветреной погоды резко увеличивается количество выездов подразделений пожарной охраны на тушение сухой растительности и мусора.

Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.

"Горение сухой растительности – процесс неуправляемый, огонь быстро распространяется, особенно в ветреную погоду. Остановить разгоревшуюся сухую траву бывает очень непросто. Возникает опасность перехода огня на строения и лесные массивы", – говорят в ДЧС ЗКО.

Чтобы сохранить их, а также предотвратить опасность жизни людей, необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности:

заблаговременно очищайте территорию от сухой травы и мусора;

не допускайте свалки мусора на территории жилых построек, а также вблизи лесных массивов;

не сжигайте мусор у жилых домов, на дачных участках и в лесных массивах;

в пожароопасный период ограничьте выезд в лес, не разводите костры и не используйте открытый огонь, не бросайте тлеющие окурки;

всячески пресекайте игры детей с огнем;

сжигание сухой травы производите в специально отведенных местах и под пристальным контролем;

не оставляйте непотушенный костер – его необходимо тщательно залить водой или засыпать песком.

В случае возникновения пожара необходимо звонить по номерам "101" и "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2018577-pozhar-vspyhnul-nepodaleku-ot-katka-medeo-v-almaty-video/