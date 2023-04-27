Битум загорелся на территории бывшего завода в Костанайской области

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Костанайской области

На территории бывшего асфальтобетонного завода в селе Федоровка Костанайской области загорелся битум, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Сегодня, 27 апреля, в 15:36 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре на территории бывшего завода в селе Федоровка.

Отмечалось, что горит битум. По информации ДЧС, площадь пожара составляет 800 кв.м. Огонь быстро распространился по сухой траве на площади 2 гектаров.

В ведомстве подчеркнули, что тушение осложняется из-за образовавшегося густого едкого дыма.

Усилиями сил ДЧС, местных исполнительных органов, а также коммунальных служб удалось локализовать пламя в 17:55.

На месте пожара работает около 20 человек и 10 единиц техники (водовозы, спецтехника).

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2018569-bitum-zagorelsya-na-territorii-byvshego-zavoda-v-kostanayskoy-oblasti/