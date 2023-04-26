Аварийные отключения электричества произошли в Алматы
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Сегодня, 26 апреля, в нескольких частях южной столицы произошли аварийные отключения. Несколько из них были зарегистрированы в центре города.
Судя по карте на официальном сайте "Алатау Жарык Компаниясы", ряд аварийных отключений произошел в районе станции метро "Театр имени Мухтара Ауэзова", а также недалеко от торгового центра ADK.
Кроме того, проблемы с электроэнергией наблюдаются в районе проспекта Рыскулова, улицы Жангельдина и Кульджинского тракта.
Как сообщили в пресс-службе АЖК, отключилась электрическая подстанция 164.
"Район погашения: Биокомбинатская – Абая-Манаса – ЖК "Легенда". Бригада выехала, причину отключения будет известна позже", – говорится в сообщении.
По данным с сайта компании, ожидаемое время подключения составляет 2 часа.
При этом авария в районе Кульджинского тракта была устранена, район переключен.
Отметим, что синие метки на карте означают плановые отключения электроэнергии в городе, а красные – аварийные.
При этом в 14:00 дополнительно стало известно об отключениях в квадрате: улица Кожамкулова – улица Кабанбай батыра – улица Масанчи – улица Казыбек би. Информация по этому району пока уточняется.
Отметим, что АО "Алатау Жарык Компаниясы", как сообщается на сайте, – это крупная электроэнергетическая компания, которая осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы и Алматинской области.
На сегодняшний день АО "АЖК" обеспечивает электроэнергией порядка 4 миллиона населения Алматинского региона.
Деятельность компании направлена на обеспечение потребителей электроэнергией и укрепление энергетической стабильности региона. Единственным акционером АО "АЖК" является АО "Самрук-Энерго".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2018351-avariynye-otklyucheniya-elektrichestva-proizoshli-v-almaty/