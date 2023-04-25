Раздались взрывы: дома, авто и хозпостройки загорелись в пригороде Костаная

Пожарные. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

25 апреля в селе Заречное, которое находится примерно в 7 км от Костаная, по улице Ипподромная случился крупный пожар. Об этом сообщили в ДЧС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, в 13.08 на пульт "101" поступило сообщение о том, что в селе Заречное по улице Ипподромная горят два одноэтажных соседствующих дома (1 - нежилой, на стадии строительства) на предварительной площади 200 кв. м.

Также огонь охватил легковой автомобиль Mercedes и хозяйственные постройки, совмещенные с соседними.

Предварительно, во время тушения пожара в хозпостройках взорвались три газовых баллона, что создавало риски и угрозу личному составу.

"Жертв и пострадавших нет. На месте пожара работают силы и средства ДЧС в составе 11 единиц техники и 39 человек личного состава.

В 14.08 объявлена локализация. Принимаются все меры по дальнейшей ликвидации пожара", - сообщили в ДЧС Костанайской области.

Правила пожарной безопасности в жилом секторе

Спасатели во избежание опасных последствий рекомендуют соблюдать следующие правила безопасности:

не допускайте включения в одну сеть нескольких электроприборов повышенной мощности;

не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

не используйте обогреватели для сушки белья;

не используйте для обогрева помещений газовые плиты;

уходя из дома, убедитесь в том, что все газовое и электрическое оборудование отключено;

своевременно ремонтируйте отопительные печи, очищайте дымоходы от сажи;

исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;

храните спички и зажигательные приборы в местах, к которым нет доступа у детей;

не курите в постели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2018185-doma-avto-i-hozpostroyki-goryat-v-prigorode-kostanaya/