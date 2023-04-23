Цех по изготовлению картона сгорел в Кызылординской области

Пожар в цехе. Фото: официальный сайт ДЧС Кызылординской области

В селе, расположенном в Кызылординской области, сгорел цех по изготовлению картона. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщается на официальном сайте ДЧС области.

22 апреля в поселке Жалагаш, расположенном в Жалагашском районе Кызылординской области, полностью сгорел цех по изготовлению картона на общей площади 240 кв. м., сообщили в ДЧС области.

Жертв и пострадавших нет.

"Пожар локализован в 17 часов 38 минут и ликвидирован в 17 часов 47 минут. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На место происшествия были мобилизованы 9 сотрудников Департамента по ЧС с 3 единицами техники, 3 сотрудника районного отдела полиции с 1 техникой", – говорится в сообщении.

Пожар. Фото: официальный сайт ДЧС Кызылординской области

На сайте "Электронного правительства" говорится, какие действия надо предпринимать в случае пожара. Они приведены ниже:

Закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

Уходите от огня;

Не пользуйтесь лифтом;

Не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

Не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

В помещении, в высотном здании, в месте скопления людей надо действовать следующим образом:

Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее.

При горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке.

Отключите электрооборудование.

При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком.

Если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы.

Закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2017885-tseh-po-izgotovleniyu-kartona-sgorel-v-kyzylordinskoy-oblasti/