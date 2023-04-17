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Центральный парк затопило из-за аварии на водопроводе в Караганде

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ЦПКиО затопило в Караганде
ЦПКиО затопило в Караганде. Фото: instagram.com/karagandysu

В Караганде произошла авария на водопроводе, из-за которой без воды остались жители нескольких улиц. Ремонтные работы уже ведутся, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ТOO "Караганды Су".

По данным компании, сегодня утром в Центральном парке культуры и отдыха в Караганде произошла авария на водопроводе диаметром 800 миллиметров.

Отмечается, что проблемы с водоснабжением наблюдаются в районе улиц Аманжолова, Сейфуллина, Ипподромная, Чкалова, Охотская, Жанибекова, Мичурина, Коцюбинского, Степная, Ермекова, Бухар Жырау, Московская, Ержанова, Казахстанская, Алиханова, Комиссарова, Газалиева, Ботаническая, Анжерская, остановки Кирзавод 3-4, а также переулков Музейный и Актас.

"Аварийно-восстановительные работы проводятся бригадой Михайловского цеха водоснабжения. Приносим извинения за неудобства", – написали представители "Караганды Су".

Кроме того, из-за аварии водой затопило часть самого ЦПКиО. В компании показали кадры залитых водой аллей.

Отметим, что водное законодательство РК основывается на Конституции и состоит из Водного кодекса РК и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

В задачи водного законодательства РК, помимо прочего, входит:

  • регулирование водных отношений, отношений в области водоснабжения и водоотведения;
  • обеспечение правовой основы поддержки и развития устойчивого водопользования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения;
  • защита населения и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций на водохозяйственных сооружениях и последствий, вызванных ими.

Согласно данному кодексу, организация по водоснабжению и (или) водоотведению обязана:

  1. обеспечивать подготовку питьевой воды и подачу ее водопотребителям в соответствии с гигиеническими нормативами;
  2. обеспечивать бесперебойное предоставление услуг водоснабжения и (или) водоотведения в населенных пунктах;
  3. обеспечивать учет забора воды из источников, подачи ее в сеть и водопотребителям;
  4. соблюдать режим хозяйственной и иной деятельности, установленный для зон санитарной охраны источников, полос санитарной охраны трубопроводов систем водоснабжения и санитарно-защитных зон элементов систем водоотведения;
  5. обеспечивать надлежащую эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;
  6. выдавать разрешение на подключение объектов водопотребителя к системам водоснабжения и водоотведения при условии исправности сетей и сооружений водопотребителя и (или) выполнения технических условий организации по водоснабжению и (или) водоотведению;
  7. выполнять иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2017069-tsentralnyy-park-zatopilo-iz-za-avarii-na-vodoprovode-v-karagande/

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