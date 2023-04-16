Жилой дом горел в Таразе. Эвакуированы 100 человек (фото, видео)

Пожар. Фото с места событий: instagram.com/taraz.akimdigi

Жилая пятиэтажка загорелась минувшей ночью в Таразе - прибывшие на место пожарные эвакуировали 100 человек. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

Кадры с места событий опубликовали в паблике kris.p.taraz в Instagram. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 16 апреля.

Как уточнили в ДЧС Жамбылской области, сегодня в 03:55 в Таразе по улице Толе би4 в пятиэтажном жилом доме произошло возгорание крыши на площади 800 квадратных метров .

Силами ДЧС по лестничному маршу эвакуировано 100 человек, в том числе 60 детей.

На месте работали 54 сотрудника ведомства и 13 единиц техники.

В официальном Instagram-аккаунте городского акимата говорится, что пожар потушили в 5:42. Жертв и пострадавших нет.

"В настоящее время акимом города принято решение временно разместить жильцов дома, пострадавшего от пожара, в школе №10", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2016928-zhiloy-dom-gorel-v-taraze-evakuirovany-100-chelovek-foto-video/