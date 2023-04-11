Населенные пункты засыпало пеплом из-за извержения вулкана в России

Пепел. Фото с места событий: instagram.com//kamtoday.ru

Извержение вулкана Шивелуч началось на Камчатке - произошел выброс пепла. Некоторые поселки накрыло облако пепла. На место событий выдвинулись спасатели.

Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени, пишет РИА Новости.

Пепловое облако от извержения вулкана на текущий момент протянулось на 500 километров на северо-запад, сообщили корреспондентам власти региона.

Пеплом засыпало ряд поселков, ожидается, что облако пепла может достичь Петропавловска-Камчатского, который расположен в 450 км от вулкана.

"Пепловое облако простирается на 500 километров к северо-западу от Шивелуча и продолжает распространяться. Пеплопады в настоящее время усиливаются в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района", - сообщили в правительстве региона.

По данным издания, группировка спасателей, которая доставит семь тысяч медицинских масок, а также будет помогать жителям, отправилась в поселок Ключи в Усть-Камчатском районе.

По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.

Жителям Усть-Камчатского района из-за извержения Шивелуча рекомендовано не покидать дома без необходимости, в районе закрыли школы и перекрыли движение.

Как отметили корреспонденты, Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров.

Также добавим, что в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук вулкану был присвоен "красный" (наивысший - прим. ред.) код опасности для авиации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2016241-naselennye-punkty-zasypalo-peplom-iz-za-izverzheniya-vulkana-v-rossii-foto-video/