Землетрясение в два балла ощутили алматинцы

Вид на Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Сегодня вечером сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК в 74 км от Алматы было зарегистрировано землетрясение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Подземные толчки были зарегистрированы в среду, 5 апреля, 21:14 по времени Астаны, уточнили в ведомстве.

По информации ДЧС, эпицентр землетрясения расположен в 74 км на юг от г. Алматы на территории Кыргызстана. Глубина - 5 км.

Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.5, отметили спасатели. В ущелье Алма-арасан толчки ощущались как 2 балла, добавили в ДЧС.

Эпицентр. Скриншот: google.kz/maps

"Оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения. Оперативному дежурному Департамента полиции доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений", - говорится в сообщении.

Как сообщается на официальном сайте Казахстанского национального центра данных, интенсивность землетрясения – сейсмический эффект, оцениваемый в баллах по описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности. Шкала основана на реакции людей и предметов быта, поведении зданий и сооружений и на изменениях ландшафта, грунтов и так далее.

В Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

Магнитуда землетрясения (от латинского "magnitudo" – "величина") – количественная характеристика величины очага землетрясения. Определяется по записям землетрясений (сейсмограммам) на сейсмических станциях. Это безразмерная характеристика, позволяющая сравнивать источники (очаги) землетрясений по их величине, силе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015629-v-74-km-ot-almaty-proizoshlo-zemletryasenie/