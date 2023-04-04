Пассажирский автобус сгорел в Алматы (видео)
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Возгорание пассажирского автобуса произошло минувшим вечером в Турксибском районе Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Кадры с места пожара опубликовали в паблике kris_p_almata в Instagram. Автор сообщил, что ночью у рынка "Жулдыз" сгорел автобус.
Как уточнили в ДЧС, в понедельник, 3 апреля, в 23:10 в микрорайоне Кайрат около дома 181/2 произошло горение пассажирского автобуса марки "Лиаз-529265" маршрута №125.
Отмечается, что автобус был выпущен в 2018 году.
Первые пожарные расчеты прибыли на место ЧП в 23:16.
На тушение горящего автобуса были поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса.
Пожар был локализован в 23:19, а ликвидирован - в 23:22.
В ДЧС Алматы предупредили граждан, что огонь в транспортных средствах распространяется стремительно, полностью уничтожая авто за 2-3 минуты.
В связи с этим пассажирам необходимо при первых признаках загорания транспорта незамедлительно покинуть его через двери или запасные выходы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015425-passazhirskiy-avtobus-sgorel-v-almaty-video/