В последний день Наурыза в Алматы горело предгорье. Пожар охватил два гектара земли

Горящий сухостой. Фото: Пресс-служба ДЧС Алматы

В четверг, 23 марта, пожарные Алматы за сутки ликвидировали восемь очагов горения сухой травы и камыша в некоторых районах города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

23 марта пожарные ликвидировали по городу 8 очагов горения сухой травы и камыша в Алатауском, Бостандыкском, Наурызбайском, Турксибском районах Алматы.

"Так, с 16:20 силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу вызова на склоне горы в Бостандыкском районе, микрорайоне Ерменсай по улице Бактыгереева. По прибытии пожарных расчетов обнаружено загорание сухостоя, охватившее площадь в 2 гектара", – сообщили в ДЧС.

Сообщается, что из-за ветра в горах создавалась угроза распространения по склону в сторону жилых домов. Принятыми оперативными мерами удалось локализовать горение сухостоя с помощью шанцевого инструмента и ранцевых огнетушителей, не смотря на невозможность применения пожарной автотехники на крутых склонах, рассказали в ДЧС.

"Принятыми мерами возгорание ликвидировали в 18 часов 31 минут. Удалось отстоять защитить дома и яблоневый сад. Задействовано 24 человек личного состава, 5 единиц техники", – гласит сообщение.

В Департаменте по ЧС Алматы призвали жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни в связи с началом пожароопасного периода.

Виновные лица, как сообщается, несут административную, а в случае наступления серьезных последствий – уголовную ответственность.

Что делать в случае пожара

На сайте "Электронного правительства" приводятся меры безопасности в случае пожара:

Закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

Уходите от огня;

Не пользуйтесь лифтом;

Не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

Не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

В помещении, в высотном здании, в местах скопления людей

Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;

При горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;

Немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;

Отключите электрооборудование;

Если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;

Помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;

При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;

Выбирайтесь в безопасное место;

Если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;

Закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

В автомобиле или общественном транспорте

Немедленно сообщите водителю о возгорании;

Остановите машину, выключите двигатель, поставьте на тормоз;

Покиньте машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;

Постарайтесь потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;

При возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);

Отойдите подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

В степи или лесу

Попытайтесь затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбейте пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залейте водой;

Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

Если пожар сильный, уходите от него, скорее передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

Если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войдите в него и накройтесь мокрой одеждой;

На открытом пространстве пригнитесь к земле, где воздух менее задымлен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013888-v-posledniy-den-nauryza-v-almaty-gorelo-predgore-pozhar-ohvatil-dva-gektara-zemli/