В последний день Наурыза в Алматы горело предгорье. Пожар охватил два гектара земли
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В четверг, 23 марта, пожарные Алматы за сутки ликвидировали восемь очагов горения сухой травы и камыша в некоторых районах города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
23 марта пожарные ликвидировали по городу 8 очагов горения сухой травы и камыша в Алатауском, Бостандыкском, Наурызбайском, Турксибском районах Алматы.
"Так, с 16:20 силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу вызова на склоне горы в Бостандыкском районе, микрорайоне Ерменсай по улице Бактыгереева. По прибытии пожарных расчетов обнаружено загорание сухостоя, охватившее площадь в 2 гектара", – сообщили в ДЧС.
Сообщается, что из-за ветра в горах создавалась угроза распространения по склону в сторону жилых домов. Принятыми оперативными мерами удалось локализовать горение сухостоя с помощью шанцевого инструмента и ранцевых огнетушителей, не смотря на невозможность применения пожарной автотехники на крутых склонах, рассказали в ДЧС.
"Принятыми мерами возгорание ликвидировали в 18 часов 31 минут. Удалось отстоять защитить дома и яблоневый сад. Задействовано 24 человек личного состава, 5 единиц техники", – гласит сообщение.
В Департаменте по ЧС Алматы призвали жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни в связи с началом пожароопасного периода.
Виновные лица, как сообщается, несут административную, а в случае наступления серьезных последствий – уголовную ответственность.
Что делать в случае пожара
На сайте "Электронного правительства" приводятся меры безопасности в случае пожара:
- Закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- Уходите от огня;
- Не пользуйтесь лифтом;
- Не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- Не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
В помещении, в высотном здании, в местах скопления людей
- Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
- При горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;
- Немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;
- Отключите электрооборудование;
- Если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;
- Помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;
- При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
- Выбирайтесь в безопасное место;
- Если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;
- Закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.
В автомобиле или общественном транспорте
- Немедленно сообщите водителю о возгорании;
- Остановите машину, выключите двигатель, поставьте на тормоз;
- Покиньте машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
- Постарайтесь потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
- При возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
- Отойдите подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.
В степи или лесу
- Попытайтесь затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбейте пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залейте водой;
- Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;
- Если пожар сильный, уходите от него, скорее передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;
- Если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войдите в него и накройтесь мокрой одеждой;
- На открытом пространстве пригнитесь к земле, где воздух менее задымлен.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013888-v-posledniy-den-nauryza-v-almaty-gorelo-predgore-pozhar-ohvatil-dva-gektara-zemli/