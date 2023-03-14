Землетрясение произошло на юге Казахстана
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14 марта в 9 часов 42 минуты по времени Алматы на территории Жамбылской области зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщается на официальном сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции.
Эпицентр землетрясения располагался в 268 км на запад от Алматы на территории Казахстана - на территории Жамбылской области.
Энергетический класс 8.1. Магнитуда MPV 3.8. Глубина 25 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Как себя вести при землетрясении
О правилах поведения рассказали спасатели. При землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повториться;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи, не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012787-zemletryasenie-proizoshlo-na-yuge-kazahstana/