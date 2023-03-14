Землетрясение произошло на юге Казахстана

Жамбылская область. Иллюстративное фото: gov.kz

14 марта в 9 часов 42 минуты по времени Алматы на территории Жамбылской области зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщается на официальном сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции.

Эпицентр землетрясения располагался в 268 км на запад от Алматы на территории Казахстана - на территории Жамбылской области.

Энергетический класс 8.1. Магнитуда MPV 3.8. Глубина 25 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Карта. Скриншот: some.kz

Как себя вести при землетрясении

О правилах поведения рассказали спасатели. При землетрясении:

покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома: толчки могут повториться;

не пользуйтесь лифтами;

не зажигайте спички, свечи, не прикасайтесь к проводам;

окажите первую помощь пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012787-zemletryasenie-proizoshlo-na-yuge-kazahstana/