Более 60 иностранцев эвакуировали спасатели из автобуса в Актюбинской области

Эвакуация иностранцев. Фото: t.me/qr_tjm

На трассе в Актюбинской области из-за неисправности остановился автобус. Спасателями были эвакуированы 63 гражданина Узбекистана, передает официальный Telegram-канал МЧС РК.

Сообщается, что сегодня, 12 марта, на пульт ДЧС региона поступило сообщение о том, что на участке трассы Карабутак – Костанай Айтекебиского района из-за неисправности остановился автобус.

По информации МЧС, к месту происшествия были направлены спасатели и техника.

"63 гражданина Узбекистана были размещены в школе Айтекебийского района", – говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что, согласно информации на сайте ДЧС Атырауской области, водителям, планирующим поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля.

Уточните прогноз погоды на ближайшие сутки - двое в зависимости от времени поездки.

Перед длительным переездом в холодное время года заранее позаботьтесь о теплоизоляции автомобиля. Перед поездкой проверьте работу двигателя и аккумулятора, запаситесь топливом, залейте хороший антифриз.

Следует заранее запастись теплыми вещами и продуктами, не забудьте зарядное устройство для телефона.

Перед выездом проверьте наличие насоса, буксировочного троса, баллонного ключа и домкрата. Стоит бросить в багажник и комплект проводов для "прикуривания".

Аварийный комплект должен содержать: запасной аккумулятор, щетку для удаления снега и льда с лобового стекла, небольшую лопату, чтобы в случае необходимости освободить колеса от снега; ручной фонарь и комплект батареек к нему, аптечку, топор и складную пилу, упаковку "сухого горючего", зажигалку, мини-печку и котелок.

Перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, соседям, друзьям уточненный маршрут следования и ориентировочное время возвращения. Если в дороге случилась беда, необходимо воспользоваться современными средствами связи – это значительно ускорит время реагирования спасательных подразделений.

При обращении к спасателям следует указать местонахождение, особые приметы местности, количество человек в автомашине, возраст, есть ли больные, дети, обязательно сообщить контактные телефоны свои и близких. Принять меры к экономии заряда батареи.

Если случилась поломка на трассе, выставьте перед автомобилем и позади него предупреждающие знаки, это может быть срубленное дерево или любые выделяющиеся вещи.

Если машина работает, необходимо приоткрыть стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

Машину на длительную остановку или ночевку следует ставить против ветра, чтобы выхлопные газы не попали в приоткрытые окна кабины и салона. Для собственной безопасности необходимо также периодически проверять направление ветра.

Не менее важно следить за тем, чтобы выхлопная труба не закрылась наледью, и ее не замело снегом.

Если автомобиль сломался, не паникуйте, наберите единый номер экстренных оперативных служб 112, сообщите о своей проблеме и передайте свои координаты местонахождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012580-bolee-60-inostrantsev-evakuirovali-spasateli-iz-avtobusa-v-aktyubinskoy-oblasti/