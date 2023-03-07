Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Таразе

Оказание помощи. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.taraz

Сразу пять членов одной семьи попали в больницу из-за отравления угарным газом в Таразе, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Инцидент произошел сегодня, 7 марта, в одном из частных домов города.

По информации МЧС, люди отравились из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи на природном газе, а именно по причине неочищенного дымохода.

Пять членов одной семьи были госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом.

А в минувший понедельник в городе Аягуз в Абайской области произошел похожий случай – двое мужчин получили отравление угарным газом.

Отметим, что на официальном сайте ДЧС Жамбылской области сказано, что отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые находятся довольно далеко от очага горения, так как оксид углерода распространяется вместе с дымом и не оседает на стенах и окружающих предметах.

Его концентрация обычно в течение нескольких минут резко нарастает и снижается только за счет разбавления воздухом.

При отравлении угарным газом нарушается механизм переноса кислорода, возникает его дефицит. Это грозит потерей сознания и гибелью.

Обычно человек не чувствует, когда начинает вдыхать токсичный газ, однако через некоторое время появляется головная боль, ослабление зрения, головокружение, тошнота.

При дальнейшем воздействии угарного газа теряется реальное чувство времени, нарушается ориентация в пространстве, и если потерпевший не покинет помещение с наличием оксида углерода, возможен летальный исход.

"Необходимо срочно выходить на улицу, перейдите хотя бы в то помещение, где есть возможность дышать воздухом с улицы. При этом доступ к дымовым газам в изолированное помещение нужно максимально перекрыть.

Пострадавшего от угарного газа следует как можно быстрее вынести в лежащем положении на улицу. И оказать первую доврачебную помощь", – предупредили специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012099-semya-iz-pyati-chelovek-otravilas-ugarnym-gazom-v-taraze/