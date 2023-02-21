Из-за неисправной печи в одном из общежитий Астаны пострадали 25 человек

Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

25 человек, в том числе 9 детей, отравились угарным газом в одном из общежитий в Астане, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС Казахстана.

Инцидент произошел сегодня утром, 21 февраля, в 8:50 от врачей скорой помощи поступило сообщение об отравлении угарным газом, сообщили спасатели.

Как оказалось, пострадали жители нескольких комнат частного четырехэтажного общежития.

25 человек, в том числе 9 детей, получили отравление угарным газом.

Подчеркивается, что это уже второе нарушение пожарной безопасности на данном объекте.

Стоит отметить, что на официальном сайте ДЧС Алматинской области опубликованы правила, которые помогут предотвратить отравление угарным газом:

соблюдать элементарные меры пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов и устройств печного отопления;

проверять и ремонтировать печи в домах;

регулярно производить очистку дымоходов и печей от накопившейся в них сажи;

не устанавливать и не пользоваться устройствами, сжигающими топливо, без достаточных знаний, навыков и инструментов;

не жечь древесный уголь в доме, палатке, машине или гараже;

не использовать невентилируемые газовые устройства в закрытой комнате или в комнате, где вы спите;

не использовать газовую плиту, духовой шкаф или сушильный аппарат для обогрева помещения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010292-iz-za-neispravnoy-pechi-v-odnom-iz-obschezhitiy-astany-postradali-25-chelovek/