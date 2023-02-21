Лавина сошла на автобус с людьми на востоке Казахстана (видео)

Люди у автобуса. Кадр из сюжета: телеканал "Астана"

Накануне в Восточно-Казахстанской области на автобус с пассажирами сошла лавина. ЧП обошлось без жертв: снегом завалило лишь крышу и двери транспорта, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, инцидент произошел на оживленной дороге к базам отдыха. Среди пассажиров автобуса были и дети. К счастью, никто не пострадал.

Водитель успел остановиться, когда заметил движение снежной массы на склоне. Завалило только двери и крышу транспорта. Из плена автобус освободили другие участники движения.

Отмечается, что вчера в ВКО было объявлено штормовое предупреждение, а в горной местности с 20:00 до 06:00 закрыли дороги.

"Для обеспечения безопасности на склонах гор, где скопилось очень много снега, производят профилактические спуски лавин. С начала зимы уже спущено порядка 260 тысяч кубометров снега", – сообщили в департаменте по ЧС региона.

Телеканал, ссылаясь на синоптиков, сообщает, что сегодня в регионе столбики термометров поднимутся до +7 градусов. Обещают дождь и снег. Все службы переведены в режим повышенной готовности. На особом контроле - паводкоопасные места.

Как сообщается на портале Academic.ru, согласно Большой советской энциклопедии, лавина - снежный обвал, массы снега на горных склонах, пришедшие в движение, скользящие и низвергающиеся.

Освобождение горных склонов от накопившихся на них снегов происходит:

от перегрузки снегом склонов во время метели или вследствие малой силы сцепления между новым снегом и подстилающей поверхностью в течение двух первых суток после окончания снегопада;

при возникновении между нижней поверхностью снега и подстилающей поверхностью склона водной смазки во время оттепелей или дождей;

при формировании в нижних частях снежной толщи горизонта разрыхления, состоящего из кристаллов глубинной изморози, не связанных друг с другом.

На официальном сайте ДЧС ВКО даны рекомендации, которыми следует руководствоваться, чтобы не попасть в снежную лавину при пешем походе в горы:

ни в коем случае не отправляйтесь в горы в снегопад или сразу после снегопада;

перед выходом на прогулку в горы узнайте прогноз погоды и получите информацию о возможных местах схода снежных лавин. Выберите свой маршрут так, чтобы избежать этих небезопасных зон;

в любую погоду избегайте лощин. После снегопада по таким местам можно проходить только через 2-3 дня;

находясь в горах, где может сойти снежная лавина, соблюдайте тишину: громкие звуки могут вызвать ее сход;

если сход лавины начался довольно высоко, срочно уходите в сторону от ее возможного пути. Можно спрятаться в выемке или за выступом горы;

ни в коем случае не прячьтесь за деревьями.

Если вы стали свидетелем схода снежной лавины, немедленно сообщите в службу спасения о случившемся по телефону 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010163-lavina-soshla-na-avtobus-s-lyudmi-na-vostoke-kazahstana-video/