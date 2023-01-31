Вертолет подключили к поиску очагов пожара на побережье Каспия (видео)

Очаги возгорания. Фото: пресс-служба МЧС РК

В Атырауской области в связи с наблюдением запаха гари на территории города был задействован вертолет для поисков очагов возгорания на побережье Каспийского моря, передает официальный сайт МЧС.

По информации ведомства, в целях выявления очагов пожара для проведения воздушной разведки был задействован вертолет МИ-874.

По результатам аэро-визуального обследования на побережье Каспийского моря выявлено четыре очага: три очага в 70 км в направлении Жылыойского района на предварительной общей площади 9 га и один очаг в направлении Исатайского района на площади более 200 га.

В МЧС сообщили, что в настоящее время проводится разведка местности на предмет подъездных путей. Кроме того, в связи с наступлением темного времени суток тушение запланировано на завтра, 1 февраля.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007528-vertolet-podklyuchili-k-poisku-ochagov-pozhara-na-poberezhe-kaspiya-video/