Лыжники спровоцировали сход лавины в горах близ Алматы (фото)

Склон горы. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Лыжники-фрирайдеры стали виновниками схода лавины в горах близ Алматы. Инцидент произошел в минувший понедельник, 23 января, сообщается в официальном Instagram ДЧС Алматы.

В ходе обследования лавинопасных участков специалистами "Казселезащиты" обнаружено, что в бассейне реки Киши Алматы Медеуского района фрирайдеры, катаясь на лавиносборе №21 "Саркырама", спровоцировали сход снежной лавины.

Снежная масса остановилась на склоне горы общей массой 500 куб. метров, уточнили спасатели.

Жертв, пострадавших и разрушений, к счастью, нет, добавили в ведомстве.

По этой причине "Казселезащита" и ДЧС города Алматы рекомендует любителям кататься на лыжах и сноубордах на специально отведенных для этого местах на горнолыжных курортах и базах.

Специалисты призывают не выходить на крутые заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход снежных лавин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2006644-lyzhniki-sprovotsirovali-shod-laviny-v-gorah-bliz-almaty-foto/