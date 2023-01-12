Пожар произошел напротив Центрального стадиона в Алматы (фото, видео)

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Пожар произошел в Алматы напротив Центрального стадиона на проспекте Абая. В департаменте по ЧС города сообщили подробности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня, 12 января, в 14:31 силы и средства ДЧС направлены по адресу Абая, 89, в Алмалинском районе Алматы. Пожарные прибыли через 5 минут.

Отмечалось, что наблюдался черный густой дым.

Сотрудниками ведомства было обнаружено горение квартиры на втором этаже четырехэтажного жилого дома.

"Звенья газодымозащитной службы проводят разведку на наличие людей, развернута работа штаба, на оцепление проспекта Абая (предварительно северная сторона) задействованы силы ДП", - сообщили в ДЧС.

С северо-западной стороны развернута пожарная автолестница.

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Как добавили в ДЧС, в ходе разведки и тушения пожара была спасена женщина.

Ликвидация пожара контролируется при помощи системы видеомониторинга мест массового скопления людей.

Как добавили в ведомстве, специалисты электросети обесточили здание. Место инцидента оцеплено полицией.

В ДЧС уточнили, что происходит горение пристройки с переходом огня на квартиру на третьем этаже. Принимаются меры по нераспространению огня на кровлю.

В 15:58 пожар удалось локализовать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2005122-pozhar-proizoshel-naprotiv-tsentralnogo-stadiona-v-almaty-video/