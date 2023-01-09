Двух пропавших пастухов уже неделю ищут в Улытауской области. Привлечена авиация МЧС

Спасатели МЧС. Фото: gov.kz

В Улытауской области уже неделю ищут двух пропавших пастухов, которые покинули свои зимовки в конце декабря и в начале января, передает официальный сайт Министерства по ЧС РК.

Сообщается, что первый рабочий зимовки "Кіші Киік" 1964 года рождения 31 декабря ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Заявление о его пропаже поступило 2 января.

Второй пастух 1978 года рождения отправился на поиски скота и тоже не вернулся. О его пропаже сообщил хозяина зимовки "Тоба" 3 января.

Поиски пропавших людей ведутся силами и средствами департамента по ЧС, департамента полиции и местных исполнительных органов. Сегодня, 9 января, к поискам была привлечена авиация МЧС.

Маршрут, по которому велись поиски: город Жезказган – зимовка "Тоба" и зимовка "Кіші Киік" – город Жезказган.

Спасатели МЧС. Фото: gov.kz

В связи с этим ведомство напоминает о следующих важных правилах для предотвращения чрезвычайных ситуаций зимнего периода:

гражданам перед выездом в дорогу на автомобилях обращать внимание на погодные условия и штормовые предупреждения;

необходимо заменить летние шины на зимние и иметь с собой в машине лопату и топор, теплые вещи, спички и свечи, запас продуктов и горюче-смазочные материалы, набор инструментов и буксировочный трос, аптечку первой медицинской помощи и заряженный мобильный телефон.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить на круглосуточный единый номер службы спасения 112 или по номеру 101.

Ранее в декабре в Улытауской области пропали три пастуха, которые отправились на поиски скота. Отыскать мужчин удалось местным спасателям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004696-dvuh-propavshih-pastuhov-uzhe-nedelyu-ischut-v-ulytauskoy-oblasti-privlechena-aviatsiya-mchs/