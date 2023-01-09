Грузовик с бытовой техникой сгорел возле Аксу (видео)

Пожар. Кадр из видео: instagram.com/aksu.ermak

Большегруз с бытовой техникой сгорел возле города Аксу в Павлодарской области - инцидент произошел минувшим вечером. Очевидцы сняли произошедший на дороге пожар на видео.

Кадры с места событий появились в местном паблике aksu.ermak в Instagram. На них видно, горящую на дороге машину. Пламя охватило грузовик, а клубы черного дыма поднялись вверх.

По информации Pavlodarnews.kz, возгорание грузового авто случилось на трассе Ленинский-Аксу в 500 метрах от моста "Нурлы жол".

Как сообщили корреспондентам в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, сообщение о пожаре поступило 8 января в 17:08.

Как оказалось, полностью сгорел грузовой автомобиль Renault 1988 года выпуска. Он был гружен бытовой техникой. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.

Специалисты выясняют причину произошедшего.

Отмечается, что грузовик работал на дизельном топливе. Также выяснилось, что водитель пытался тушить пожар огнетушителем.

К счастью, никто не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004566-gruzovik-s-bytovoy-tehnikoy-sgorel-vozle-aksu-video/