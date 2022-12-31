"Не дали сгореть": алматинка поклонилась пожарным (видео)

Анфиса Тютявина. Кадр из видео: instagram.com/almaty_tjd

В Алматы сегодня рано утром произошел пожар в летней кухне и бане, огонь мог перекинуться и на жилые дома. Однако его быстро ликвидировали. Горожанка Анфиса Тютявина выразила благодарность и поклонилась пожарным Алатауского района. Подробности озвучили в ДЧС Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, в 04.37 утра 31 декабря расчеты выехали на сообщение о пожаре в микрорайоне Шанырак-1.

К их приезду открытым пламенем горела крыша летней кухни, бани и навеса на общей площади 70 кв.м. Огонь распространялся стремительно, угрожая перейти на жилой дом.

Однако спасателям удалось локализовать пожар за 10 минут с момента прибытия, а через 17 минут он был полностью потушен.

Сотрудники отстояли жилые дома, в которых находились взволнованные владельцы.

"Я вас всех благодарю, дай Бог всем вам здоровья, низкий вам поклон. Вы нас спасли, не дали сгореть нашему дому и потерять крышу над головой", - слезно произнесла Анфиса Тютявина.

Была благодарна и ее соседка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2003882-ne-dali-sgoret-almatinka-poklonilas-pozharnym-video/