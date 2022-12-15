Младенца, подростка и их маму спас военнослужащий из пожара в Алматы
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Сегодня ночью в Алматы произошел пожар в одном из общежитий города. О возгорании от знакомых узнал сержант Жандос Барлыбаев. Из горящего помещения он помог выбраться двум детям и их матери, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Как сообщили представители Минобороны, 15 декабря около 4 утра военнослужащий Военного института Сухопутных войск, сержант 3 класса Жандос Барлыбаев узнал от знакомых по телефону о пожаре в соседнем здании.
"Быстро одевшись, он выбежал на улицу и увидел охваченный огнем второй этаж соседнего общежития. Он поднялся по решеткам на окнах на второй этаж, откуда вынес подростка и четырехмесячного младенца", – говорится в сообщении.
Также в ведомстве добавили, что молодой человек помог выбраться из здания матери спасенных детей.
Напомним, что если у вас или у соседей случился пожар, вызовите противопожарную службу по экстренным номерам "112" или "101".
Как подчеркивается на сайте eGov.kz, сообщая о пожаре будьте готовы назвать диспетчеру следующие сведения:
- точный адрес (название улицы, номер дома, подъезд, этаж);
- место очага возгорания (квартира, коридор, подвал, чердак);
- если позволяет ситуация и время, сообщить, кто звонит, назвать свой номер телефона и ответить на вопросы диспетчера;
- если имеются раненые и потерпевшие, назовите их количество и характер полученных травм;
- при необходимости объясните варианты пути и подъезда.
Дальнейшие действия:
- Перекройте газ.
- Обесточьте помещение.
- Выведите людей из задымленных помещений на улицу.
- Закройте окна и двери.
- Сообщите соседям о возможном распространении пожара. Действия не должны вызвать панику.
Необходимо вывести людей из помещений и предупредить о возможной эвакуации. Если в подъезде установлена автоматическая система противопожарной безопасности – спровоцируйте ее срабатывание, чтобы ускорить оповещение всех жителей дома.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001808-mladentsa-podrostka-i-ih-mamu-spas-voennosluzhaschiy-iz-pozhara-v-almaty/