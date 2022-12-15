Младенца, подростка и их маму спас военнослужащий из пожара в Алматы

Жандос Барлыбаев. Фото: пресс-служба МО РК

Сегодня ночью в Алматы произошел пожар в одном из общежитий города. О возгорании от знакомых узнал сержант Жандос Барлыбаев. Из горящего помещения он помог выбраться двум детям и их матери, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Как сообщили представители Минобороны, 15 декабря около 4 утра военнослужащий Военного института Сухопутных войск, сержант 3 класса Жандос Барлыбаев узнал от знакомых по телефону о пожаре в соседнем здании.

"Быстро одевшись, он выбежал на улицу и увидел охваченный огнем второй этаж соседнего общежития. Он поднялся по решеткам на окнах на второй этаж, откуда вынес подростка и четырехмесячного младенца", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что молодой человек помог выбраться из здания матери спасенных детей.

Напомним, что если у вас или у соседей случился пожар, вызовите противопожарную службу по экстренным номерам "112" или "101".

Как подчеркивается на сайте eGov.kz, сообщая о пожаре будьте готовы назвать диспетчеру следующие сведения:

точный адрес (название улицы, номер дома, подъезд, этаж);

место очага возгорания (квартира, коридор, подвал, чердак);

если позволяет ситуация и время, сообщить, кто звонит, назвать свой номер телефона и ответить на вопросы диспетчера;

если имеются раненые и потерпевшие, назовите их количество и характер полученных травм;

при необходимости объясните варианты пути и подъезда.

Дальнейшие действия:

Перекройте газ. Обесточьте помещение. Выведите людей из задымленных помещений на улицу. Закройте окна и двери. Сообщите соседям о возможном распространении пожара. Действия не должны вызвать панику.

Необходимо вывести людей из помещений и предупредить о возможной эвакуации. Если в подъезде установлена автоматическая система противопожарной безопасности – спровоцируйте ее срабатывание, чтобы ускорить оповещение всех жителей дома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001808-mladentsa-podrostka-i-ih-mamu-spas-voennosluzhaschiy-iz-pozhara-v-almaty/