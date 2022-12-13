Автомобиль сгорел на авторынке в Алматы (видео)

Кадр из видео с места инцидента: t.me/krispalm

В Алматы сегодня, 13 декабря, на авторынке "Жибек Жолы" сгорел автомобиль Ravon Gentra. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарного расчета, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

В Telegram-канале Kris.p.almaty опубликовано видео горения легкового автомобиля. В подписи к ролику отмечается, что инцидент произошел на авторынке "Жибек Жолы".

Как сообщили в ДЧС города Алматы, в 13:16 поступила информация от полиции, к ним обратился владелец машины с просьбой получить акт о горении авто. Пожарный расчет прибыл на место инцидента за шесть минут и зафиксировал произошедшее.

"Со слов владельца автомобиля, машина Ravon Gentra сгорела на площади 4 кв.м., к спецслужбам обратились после лично предпринятых мер по тушению первичными средствами пожаротушения. Ликвидировано до прибытия", – рассказали в пресс-службе ДЧС.

Согласно информации на сайте ДЧС ВКО, современный автомобиль сгорает дотла за пять-шесть минут, причем нередко это происходит на глазах самого владельца. Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже – в салоне автомобиля, в единичных случаях – в элементах ходовой части автомобиля от трения. Причиной возгорания может стать утечка топлива и прочих жидкостей. Известны случаи, когда машины загорались от подтекающего масла.

Как избежать пожара:

вовремя проходить технический осмотр;

устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;

если стоит газовое оборудование, следует периодически проходить ТО в специализированных мастерских, а в случае появления запаха газа, немедленно закрыть доступ подачи газа и обратиться к специалисту;

в салоне автомобиля всегда должен быть исправный огнетушитель.

Ранее в ноябре в Семее очевидцы сообщили в полицию о возгорании автобуса. В результате инцидента никто не пострадал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001381-avtomobil-sgorel-na-avtorynke-v-almaty-video/