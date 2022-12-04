Балкон загорелся в одном из ЖК в Астане. 16 человек эвакуировали

Пожар. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня утром в столичном ЖК "Barys City" произошел пожар. В доме началось сильное задымление, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС Астаны.

По данным ДЧС, что сегодня, 4 декабря, в 08:28 в столичную службу пожаротушения поступило сообщение о пожаре по проспекту Туран в ЖК "Barys City".

"К моменту прибытия пожарных было установлено, что в квартире на втором этаже горит балкон, создалось сильное задымление", – говорится в сообщении.

Всего было эвакуировано 16 человек, в числе которых шестеро детей.

В 09:10 силами огнеборцев пожар был ликвидирован. Отмечается, что жертв нет. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В тушении огня было задействовано 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Как правильно вести себя в задымленном помещении?

На сайте eGov.kz приводится алгоритм действий при задымлении. Так, при ощущении запаха дыма необходимо предпринять следующие действия:

выяснить место загорания (и что именно горит);

попытаться потушить очаг возгорания самостоятельно подручными средствами, при необходимости позвать на помощь людей;

если возгорание серьезное – вызвать пожарную службу;

если из горящего помещения раздаются крики о помощи, а дверь закрыта, попытайтесь ее вскрыть;

если пожар охватил коридор и перекрыл пути выхода, нужно оставаться на месте и плотно закрыть входную дверь;

для предотвращения доступа в квартиру едких продуктов горения, закрыть вентиляционные отверстия и двери мокрыми одеялами (простынями), щели в дверных коробках проложить влажными тряпками;

при пожаре в подъезде ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом.

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000063-balkon-zagorelsya-v-odnom-iz-zhk-v-astane-16-chelovek-evakuirovali/