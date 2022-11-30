Девятиэтажку в центре Шымкента сверху донизу залило дождем

Крыша. Кадр из видео: КТК

Жители 108-квартирного девятиэтажного дома в микрорайоне Нурсат в Шымкенте столкнулись с тем, что дождь затопил их квартиры. За день до того, как выпали осадки, строители полностью сняли со здания кровлю, передает сайт телеканала КТК.

По информации телеканала, большинство жильцов этого дома - бывшие детдомовцы. Остальные жители переселились из сел - всем им государство предоставило жилье в аренду.

Руслан Джоев рассказал журналистам, что переехал сюда в 2014 году и с тех пор вынужден минимум дважды в год делать ремонт.

Из-за протекающей крыши в его квартире постоянно сыплется штукатурка, сыреют обои. После последнего дождя мужчине пришлось увезти детей из этого дома.

"У меня сейчас двое несовершеннолетних детей, по 3 года им. Сейчас я их убрал из дома, к родственникам отвез. Потому что я боюсь за это: они сейчас тронут - здесь замыкание у меня. Свет уже сгорел, у меня, вон, видите, лампочки улетают по одной, каждый дождь они лопаются. Вот здесь, смотрите, все. Я не знаю, у меня пол уже гниет - все!" — пожаловался Руслан.

По словам местных жителей, они давно просили обратить внимание на дырявую крышу в доме.

В этом году провели конкурс, но все процедуры закончили совсем недавно, и подрядчик взялся за ремонт только в ноябре, отметили корреспонденты.

Пришли рабочие и полностью разобрали крышу. На возмущение жильцов о том, что по прогнозу дожди, строители не обратили внимания. В результате квартиры в этом доме затопило.

"Здесь вот все вытирали, до сырости. Это вот сегодняшняя ночь - до сырости такой вот образовалось. Тазики, тряпки, все - ночь не спали. По поводу ремонта нам вообще никто ничего не обещает. И как они говорят: "Мы ничего никому не должны делать. Потому что сами будете это все делать". Потому что была уже история: мы так же все это записывали, так же обращались, и никто ничего не сделал", — возмущается местная жительница Алена Тукаева.

Отмечается, что из-за сырости в доме произошло замыкание проводки, дом отключили от питания. Однако без электричества не работает насос, благодаря которому в квартиры подается отопление - люди остались в сырых жилищах без света и тепла.

Чиновники уверяют, что ответственность за ЧП ляжет на плечи подрядчика. Первым делом в срочном порядке накроют крышу.

"При обходе квартир будут устанавливаться факты повреждения, составляться дефектные акты. К этому приступят, когда подрядчик закончит крышу. При установлении ущерба, выявлении недостатков все будет устранено", — заверил замглавы управления жилья города Оспан Абиев.

По словам чиновников, на этом проблемы с крышей должны закончиться. Подрядчик, получивший на ремонт 8,5 миллиона тенге, должен дать гарантию на один год.

Вот только сейчас людям важнее быстро получить свет и тепло, чтобы хоть как-то высушить промокшие квартиры.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999491-devyatietazhku-v-tsentre-shymkenta-zalilo-dozhdem-iz-za-snyatoy-kryshi/